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«القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنتي وقود جديدتين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

كتب:

شروق مراد
11:44 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بدخول شاحنتي وقود جديدتين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى وصول 240 من مزدوجي الجنسية من غزة إلى المعبر، ودخول 50 شاحنة مساعدات إلى القطاع و9 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

في سياق آخر، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، بأنّ مصر تكثّف جهودها مع الأطراف المعنية كافة، للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، لافتا إلى أنّ الوساطة المصرية تسعى إلى هدنة إنسانية، وتبادل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء نحو 100 جريح في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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عاجل.. مصدر رفيع المستوى لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تكثف جهودها للوصول إلى هدنة في غزة
بقلم شروق مراد