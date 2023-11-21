عاجل.. مصدر رفيع المستوى لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تكثف جهودها للوصول إلى هدنة في غزة

أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، إنّ مصر تكثّف جهودها مع الأطراف المعنية كافة، للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، لافتا إلى أنّ الوساطة المصرية تسعى إلى هدنة إنسانية، وتبادل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء نحو 100 جريح في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».