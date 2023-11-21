كيف نُقل الأطفال الخدج من غزة إلى مصر؟.. 26 رضيعا داخل المستشفيات

داخل حضّانات مجهزة بعربات الإسعاف، استقبلت مصر 26 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج بحسب ما أفادته قناة «القاهرة الإخبارية»، والتي أشارت إلى نقل 16 منهم إلى مستشفى العريش العام في شمال سيناء لتلقي العلاج والرعاية الصحية، فيما جرى نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين إلى القاهرة بطائرات خاصة.

طريقة نقل الأطفال الخدج من غزة إلى مصر

وقبل استلام مصر للأطفال الخدج من معبر رفح مر هؤلاء الأطفال بعدد من المراحل، إذ أجلتهم طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بحسب ما ذكرته صفحة الهلال الأحمر الفلسطيني الرسمية.

وبحسب التقارير، الأطفال الخدج نُقلوا من غزة على متن سيارات الإسعاف الفلسطينية إلى رفح ومن بعدها استقبلتهم مصر وتم التعامل معهم طبيا، وبعد دخولهم من معبر رفح نقلوا إلى المستشفيات على الفور مع متابعة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وكانت حياة 36 طفلا خديجا بمستشفى الشفاء بغزة في خطر بعد توقف العمل في قسم الحضانات بسب انقطاع الكهرباء ونفاد الأكسجين، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ليلة 15 نوفمبر، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

من هم الأطفال الخدج؟

الطفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل الأسبوع 37، حيث قد يصاحب الطفل المولود ولادة مبكرة مشكلات طبية، ويحتاج إلى رعاية خاصة والبقاء في العناية المركزة لحديثي الولادة، كما يتم تغذية الأطفال حديثي الولادة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 29 أسبوعًا في الحمل، عن طريق الوريد أو عبر أنبوب، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف».