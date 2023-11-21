برلماني: موقف مصر من القضية الفلسطينية نبيل.. والتهجير القسري مرفوض

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إنّ مصر تشهد مرحلة فارقة في تاريخها، حيث كانت أول من نادت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لإنهاء الأزمة التي يعيشها الأشقاء في فلسطين وإرساء السلام في المنطقة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضح خليل، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة، أنّه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على فلسطين في 7 أكتوبر الماضي، كان موقف مصر نبيلا رغم تجاهل المجتمع الدولي لـ13 ألف شهيد، بينهم 70% من الأطفال والنساء.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ العالم الذي يدّعي أنّه متحضر، تجاهل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تمسّك مصر بتوصيل المساعدات لأهالي غزة، والوقف الفوري غير المشروط للعدوان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف خليل، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهدا كبير للدفاع عن أمن مصر القومي، مؤكدا دعمه للرئيس السيسي، وتفويضه في منع التهجير القسري، والحفاظ على أمن مصر القومي.

وشدد عضو مجلس النواب، على تمسّك مصر برفض أي تهجير للفلسطينين خارج بلادهم، قائلا: «مصر بها 9 ملايين ضيف، ولن يضيرها مليونين آخرين، ولكن هدف مصر هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، كما أنّ مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بشرف في زمن عزّ فيه الشرف».