عماد خليل: مصر لم تكتفٍ بالكلمات منذ اليوم الأول لحرب غزة

قال النائب عماد خليل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر من اليوم الأول لم تكتفِ بالكلمات والبيانات، بل أخذت على عاتقها المواقف وتحركات شجاعة لمساندة الشعب الفلسطيني، ضد الانتهاكات التي نشاهدها من جانب حكومة إسرائيل.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه على مدار أكثر من 30 يومًا، يتجدد قبح وازدواجية المجتمع الدولي أمام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية لمجلس القبائل والعائلات المصرية، التي حملت عنوان «صوت غزة من القاهرة»، والمذاعة على فضائية «اكسترا نيوز».

السلام يجب أن يسيطر على العالم

وأشار خليل، إلى أن السلام يجب أن يسيطر على العالم، ولا يمكن أن يحدث إلا بعد الانتهاء من الاحتلال، مشيرًا إلى أن مشاهد الإبادة الجماعية، ما هي إلا مزيد من زيادة الكراهية للكيان المحتل.