عماد خليل: 350 مرشحا لرئاسة لجان الحوار الوطني ومساعديهم.. الاختيار دقيق

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أمانة الحوار الوطني اختارت المرشحين لمقرري اللجان ضمن 350 ترشيحا من الأحزاب والمؤسسات والنقابات والكيانات، وتمت تصفية الأسماء والاختيار من بينها بدقة وعناية، وتم الاستقرار على 6 من مقرري اللجان منهم الدكتور على الدين هلال للمحور السياسي، والوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق مقرر للمحور المجتمعي، والمحور الاقتصادي الدكتور أحمد محمود جلال.

التنوع والتمثيل لجيل الشباب

وأوضح «خليل»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أنّ أهمية المقررين تكمن في التنوع والتمثيل لجيل الشباب وخاصة التنوع بين الحزبي والمستقل والخبرات والتخصص، لافتا إلى أن المحور السياسي في الحوار الوطني ينقسم إلى النظم السياسية وحقوق الإنسان والمحليات وهي من أهم المحاور التي تم اختيار مقررين لها وفقا للتخصصات العلمية الدقيقة وكذلك المهنية والحزبية، لافتا إلى أن الأمانة العامة وافقت بالإجماع على الأسماء المقترحة.

إعادة صياغة للعديد من التشريعات

وأشار النائب عماد خليل إلى أن جلسة السبت المقبل الموافق 10 سبتمبر، ستستكمل مناقشة باقي اللجان التي لم يتم اختيار مقرريها حتى الآن، ومنها لجان المحور الاقتصادي والمجتمعي، موضحا أن الحوار الوطني ليس حوارا خاصة، إنما هو إعادة صياغة للعديد من التشريعات التي تهم المواطن والدولة والأمور التي تشكل سياسة الدولة الاقتصادية والمجتمعية بشكل عامٍ.