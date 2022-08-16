عماد خليل يكشف سبب غياب البابا تواضروس عن تشييع جثامين ضحايا كنيسة أبو سيفين

كشف النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سبب غياب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تشييع جنازة ضحايا كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، إذ ذكر أن البابا تواضروس الثاني، أجرى مداخلتين أمس واحدة في إحدى القنوات المسيحية، والأخرى في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على شاشة «دي إم سي»، قدم من خلالهما كلمات تعزية، وأمس أرسل وفدًا كنسيًا لزيارة المصابين.

الوفد الكنسي قدم الشكر والتقدير للشاب محمد يحيى

وأضاف «خليل»، خلال حديثه في برنامج «المانيفستو» المذاع عبر الراديو 9090، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن الوفد الكنسي قدم الشكر والتقدير للشاب محمد يحيى، الشاب المسلم الذي أنقذ إخوته من الأقباط من الحريق، موضحًا أن البابا تواضروس الثاني تابع الحادث منذ اللحظات الأولى.

قداسة البابا تواضروس أكثر من تأثروا بالحادث الأليم

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بعض الأهالي كان لديهم رغبة أن تقام الجنازة في كنيسة مجاورة لمنزلهم، وكل عائلة قررت الدفن في مكان المنشأ، منهم من ذهب إلى أكتوبر، والبعض إلى المنيا، والبعض الآخر إلى منيل شيحة، موضحًا أن قداسة البابا تواضروس، أكثر من تأثروا بالحادث الأليم، «في الحالات اللي زي كده بيرعاها بروح الأبوة، فهو مواطن مصري أصيل زعلان على اللي حصل لأولاده لكن إحنا اعتدنا في الفترة الأخيرة عدم احترام الرموز في حديثنا على مواقع التواصل الاجتماعي، قداسة البابا مظنش حد عاقل هيزايد على وطنيته ومحبته لأبنائه، وهو من أكثر الناس حزنا في هذا الحادث».