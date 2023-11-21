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«عربية النواب»: ما زلنا نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه 

كتب:

ولاء نعمه الله ومحمد يوسف
12:00 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفضه لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطنيين، أن هناك تمثيلية تحاك بالوقيعة بالدولة المصرية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كل الجرائم الإنسانية ضد الفلسطيني الأعزل بكل بشاعة، إذ قتلوا النساء والأطفال  داخل المستشفيات.

وأضاف أن مصر ما زالت تدعم القضية الفلسطينية، ونحن نؤيد الرئيس في كل تحركاته، وجميعا ندرك حجم الجهود التي بذلتها مصر تجاه القضية الفلسطينية، من إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح.

وتابع: «من يفرط في أرضه يفرط في عرضه، لذلك نقول لا لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». 

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