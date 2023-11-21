رئيس «النواب»: الفلسطينيون يرون مصر صاحبة دور عظيم في دعمهم ومساندة قضيتهم

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية عظيم، سيسجله التاريخ بأحرف من نور، لافتا إلى أنّ الأشقاء في فلسطين يعترفون بدور مصر العظيم في دعم قضيتهم.

وأضاف جبالي خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الجميع يراقب تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدول العربية والإقليمية للتوصل إلى حل للأزمة وحماية القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي تسير عليه الجهود الدبلوماسية المصرية الناجحة، التي تتواصل مع المنظمات الدولية، والشعوب العربية والصديقة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم حقوقه التاريخية.

وتابع رئيس البرلمان، أنّ كلمته في مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، أكد دعم مصر للقضية الفلسطينية ورفض تصفيتها، وهي الكلمة التي حازت بإعجاب الحضور، حيث جاءت متوازنة وتتماشى مع القانون الدولي والإنساني، كما تركت أثرا طيبا فتح المجال أمام مصر لتقديم الدعم ومساعدةى الأشقاء عبر معبر رفح.

وأوضح جبالي أنّ جلسة اليوم في مجلس النواب، تناقش بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 16 طلب إحاطة مقدمة من النواب الممثلين للأحزاب والمستقلين وجميع الإتجاهات، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وإجراءات الحكومة المصرية تجاه تصاعد الأحداث بغزة.

وأكد رئيس البرلمان، أنّ التهجير القسري جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني، طبقًا لنظام روما واتفاقيات جنيف، التي تجرّم التهجير القسري الذي يقع تحت جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّ أي اعتداء على الحدود المصرية، يعد جريمة طبقا للقانون المصري.