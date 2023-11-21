7 معلومات عن شركة النصر للكيماويات الدوائية بعد تطويرها

تشهد شركة النصر للكيماويات الدوائية الفترة الحالية تطويرا ملحوظا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل الدولة وتوافر كافة مستلزمات السوق المحلي والتصدير للخارج مما يعود بالنفع على الدولة المصرية وخاصة الاقتصاد القومي من خلال جلب مزيد من الفرص الاستثمارية وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتستعرض الوطن في السطور التالية 7 معلومات عن شركة النصر للكيماويات الدوائية والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل عن شركة النصر للكيماويات الدوائية

- أنشئت شركة النصر للكيماويات الدوائية في عام 1960.

- تعتبر شركة النصر للكيماويات من أكبر شركات الأدوية في أفريقيا والشرق الأوسط.

- تحرص الشركة على تطوير وتحديث خطوطها الإنتاجية طبقاً لمتطلبات الـ GMP وشروط وزارة الصحة.

- كما تهتم الشركة بنشاط التصدير لكثير من مستحضراتها للعديد من الأسواق العربية والأفريقية.

- فيما تقوم شركة النصر للكيماويات الدوائية بإنتاج المستحضرات الصيدلية والأدوية البيطرية ومستحضراتها بكافة صورها.

- تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 100% من اسهم الشركة.

مبيعات الشركة

- كما بلغ صافي المبيعات المحققة هذا العام 551.2 مليون جنيه مقابل 239.3 مليون العام الماضي.