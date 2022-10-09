«القومي للبحوث»: استغلال مخلفات زراعية فى تحضير المستحضرات الصيدلية

توصل المركز القومي للبحوث، إلى استغلال بعض المخلفات الزراعية في تحضير المستحضرات الصيدلية، إذ أكدت الدكتورة رباب كامل، رئيس قسم التكنولوجيا الصيدلية بالمركز القومي للبحوث، أن المجتمع يواجه العديد من التحديات في سياق تغير المناخ: «لذلك كان هدف المعهد هو الحد من التلوث، الذي ينتج عن المخلفات الزراعية، ومحاولة إعادة تدويرها واستخدامها بطريقة صديقة للبيئة، لتكون ذات عائد اقتصادى عال، وتساهم في صناعة الدواء والمكملات الغذائية».

استغلال مخلفات الأخشاب لإنتاج وتنقية انزيم الانفرتيز

أضافت «رباب»، خلال كلمتها في صالون علمي تحت عنوان «دور المركز القومي للبحوث في مواجهة آثار تغير المناخ»، أن التنمية المستدامة في البلدان النامية، ضرورية لتحقيق الاستخدام الفعال للموارد المتاحة، فقد تم استغلال مخلفات الأخشاب لإنتاج وتنقية انزيم الانفرتيز، بتكلفة زهيدة، وبذلك تحولت مخلفات الأخشاب إلى مادة خام للصناعات الدوائية والغذائية.

وأوضحت أنه جرى عمل متراكبات قائمة على ألياف السليلوز، الناتج من المخلفات الزراعية (قصب السكر)، بعد تحويلها إلى صورة نانونية، وذلك لتجديد وبناء العظام، كما تم استخدام متراكبات أخرى فى صورة كريم موضعي مضاد للبكتيريا، وفى تجديد الأنسجة التالفة، وفي حماية تجاويف الأسنان.

المخلفات الزراعية غنية بالمواد الفعالة

ونوهت بأن المخلفات الزراعية تعتبر غنية بالكثير من المواد الفعالة والنشطة بيولوجيا، التي يمكن أن تساهم في علاج كثير من الأمراض، مشيرة إلى أن المعهد درس هذه المواد، وأثبتت فاعليتها كأدوية عشبية أو كمكملات غذائية، فعلى سبيل المثال تم استخدام المواد الطبيعية المستخلصة من قشور البرتقال الحلو والمر، كمواد فعالة يمكن استخدامها في حالات الشلل الرعاش وقرحة المعدة، كما تم استخدام المواد الطبيعية المستخلصة من قشور نبات الحرنكش كمواد فعالة واقية لالتهابات الكبد والكلى.