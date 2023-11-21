مكتبة في أسيوط تضم 3500 كتاب عن فلسطين.. «حتى لا تنسى الأجيال الجديدة القضية»

«موسوعات ومجلدات وكتب ومخطوطات وخرائط تاريخية وتراثية قديمة نادرة»، كل هذا وأكثر ضمن محتويات مكتبة فلسطين للدكتور عمر محجوب، والمخصصة للمؤلفات التي تتحدث عن القضية الفلسطينية، والتي أهداها لمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط.

تضم المكتبة التاريخية 3571 مجلدا وكتابا، جميعها توثق وتدعم وتبرز القضية الفلسطينية على مدار العصور المختلفة، لمؤرخين وكتاب ومراكز دراسات متخصصة في الشأن الفلسطيني، وكذلك كتب أخرى ترصد المدن والقرى الفلسطينية والتراث والمعالم والأكلات والملابس والعادات والتقاليد في دولة فلسطين.

«الوطن» أجرت جولة داخل تلك المكتبة العريقة التي تضم كتبا نادرة وأخرى حصرية للتعرف على حكايتها.

مؤلفات المكتبة متخصصة في القضية الفلسطينية

تقول منى علاء الدين، مسؤولة مكتبة فلسطين بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير، إن المكتبة متخصصة في موضوع واحد وهو القضية الفلسطينية، وعن فلسطين بشكل عام، والمكتبة أهدتها للمركز زوجة الدكتور محجوب عمر، وهي تحتوي على 3571 كتابًا وجميعها معنية بالقضية الفلسطينية والدولة بأكملها، كما تضم مراجع مهمة للباحثين، ولأي شخص يحتاج إلى معلومة صادقة وصحيحة عن فلسطين، لأن المراجع من مصادر موثق منها.

كما تضم المكتبة سلسلة من كتب القرى والمدن الفلسطينية المدمرة، وسلسلة من محاضر الكنيست، وتحتوي علي عقود ملكية وإثباتات أن الأرض عربية، وتضم صورا وثائقية مهمة تبين الجرائم والتدمير الذي حدث منذ عام 1948، وتقوم المكتبة بتوثيقها للأجيال حتى لا تُنسى القضية الفلسطينية.

مكتبة فلسطين مصدر موثوق للمعلومات

وأضافت مسؤولة مكتبة فلسطين، أن وجود المكتبة في قرية مثل قرية الدوير بمركز صدفا، كان رؤية الدكتورة منى محجوب زوجة الدكتور محجوب عمر، بسبب أن المدن مليئة بالمصادر على عكس القرى التي قد تكون معدومة من المصادر والمعلومة، ووجود المكتبة في قرية الدوير سهّل على أهالي القرى الحصول على المعلومة الموثوقة في الشأن الفلسطيني.

الموقف المصري تجاه فلسطين

وأضاف مصطفى حسين، مدير البرامج والأنشطة بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير، أن وجود مكتبة متخصصة ومهمة مثل مكتبة الدكتور محجوب عمر بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي يعد علامة مميزة للمركز الثقافي وامتداد الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وأهمية المكتبة تكمن في أنها تضم مجموعة من الكتب والمجلدات والدوريات المهمة والحصرية والتي خرجت على أيدي متخصصين في القضية الفلسطينية.

وتتضمن الكتب معلومات عن القضية الفلسطينية وعمقها وتبين الصراع الفلسطيني مع الكيان المحتل، وتضم المكتبة سلسلة قصة مدينة والتي تحصر الخرائط وكل ما يتعلق بكل مدينة من ملامح للمكان وخريطة تاريخية للمدينة، وكتب أخرى تتحدث عن الأكل والملابس الفلسطينية والعادات والتقاليد والمدن التي دمرت وصكوك ملكية الفلسطينيين للأراضي والبيوت، وكذلك دوريات مركز الدراسات الفلسطينية.