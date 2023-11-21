محافظ أسيوط يتابع تجهيز مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التجهيزات التي تتم بمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بعد انتهاء التشطيبات وتأثيث المكان وتركيب الأجهزة والشاشات، طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة، تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل.

التدخل السريع

وتابع محافظ أسيوط منظومة الأجهزة والشاشات والكاميرات بالمركز التي ستسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة التي تمكن المسؤولين من التدخل الفوري في حال وقوع أي أزمات طارئة، وتحقق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

وأكد المحافظ أهمية كفاءة تشغيل المنظومة، ويتمثل ذلك في العنصر البشري وكفائته في إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل.

المرافق الحيوية

وقال المحافظ، إنه يتم من خلال المركز ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن إقامة هذه المراكز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.