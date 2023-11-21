حكاية الملك «فرفور».. سميت واحة الفرافرة بالوادي الجديد على اسمه

حيكت الأساطير الغريبة حول واحة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، فهناك روايات تشير إلى أنّ اسمها غير المألوف يرجع إلى ملك قديم يدعى «فرفور»، وأنه كان هناك ملكان آخران في الجوار أحدهما الملك «حنَّس» والآخر أبو منقار.

أسطورة الملك «فرفور»

وقال محمود عبد ربه، الباحث في تاريخ الواحات القديمة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هذه الأسطورة تشير إلى وحدات سياسية أو عشائرية قبلية قديمة، بمقتضاها كان حكم فرفور في منطقة الفرافرة المركزية، بينما كان حكم أبو منقار في ذلك المنخفض المستقل الغني بالماء، والذي يبعد نحو 100 كيلومتر جنوب الفرافرة، وتكتنف السير فيه مصاعب من كثيف الرمال ووعورة المنحدرات.

وادي خنّس يرسل إليها الإبل كمراعي شتوية بالفرافرة

وعن قصة الملك حنس، يقول محمد حسين جابر، مفتش الآثار في الوادي الجديد، إنّ اسمه يشير إلى وادي حنس شمال شرقي الفرافرة بنحو مائة كيلومتر، وهو الوادي الذي يرسل إليه أصحاب الإبل إبلهم لمرعى الشتاء والربيع إلى وقتنا هذا، موضحًا أنّ كلمة حنّس تدل على تنظيم عشائري رعوي قديم، وتحمل أسماء الظاهرات الاستيطانية القديمة المميزة برنين لغة البربر أو لهجات شمال إفريقيا.

أغرب أسماء الآبار والعيون بالفرافرة

وتابع، مفتش آثار الوادي الجديد، أنه هناك العديد من أسماء العيون الموجودة بواحة الفرافرة وهي: «عين أبشوي، وعين فالاو، وعين أبساي، وعين شميندة، وعيون قلقام، والهاقة، وهيدية، والعكوة.. وغيرها»، وذلك يشير إلى أصول بربرية لمؤسسي الاستقرار في الفرافرة، على نحو ما نعرفه في سيوة، وموقع الواحتين في غرب مصر والأكثر مواجهة لمواطن شعوب شمال إفريقيا طوال تلك الحقب.

أسماء أغرب القرى بالفرافرة

وعن أسماء أغرب القرى بالفرافرة، يشير رضا حمودة، أحد العاملين بمجال السياحة البيئية بواحة الفرافرة، إلى أنّ التجمعات الأصلية لسكان الواحة قليلة معظمها في قصر الفرافرة، وقليل منها في واحة صغيرة جنوبها تسمى حطية «الشيخ مرزوق»، أمّا باقي التجمعات السكانية فهي حديثة أقامها مستثمرون من الوادي والدلتا من خلال جمعيات تعاونية.

وأضاف أنّ هناك أسماء مستوطنات قديمة، ما زالت موجودة حاليًا، وبعضها يشير إلى المكان الواحد باسمين كمستوطنة اللواء صبيح، التي كانت تسمى بئر سبع، ومستوطنة النهضة تشمل مستوطنتين هما «عائشة عبد الرحمن، وعبد المجيد الجغيل»، والأخيرة كانت تعرف أيضًا باسم عين النص التي هي عين رومانية قديمة في مكان يبعد الآن عن الجغيل بنحو كيلو متر إلى الشرق.

وتابع أنّ هذه التقلبات تعكس غالبًا مراحل تنموية وتسميات تكريم لشخصيات أدت للواحة خدمات، بينما أسماء أخرى تعبر عن آمال وطموحات المستقبل مثل الكفاح والنهضة والأمل، وأسماء أماكن مصرية مثل أبو الهول وبلقاس، أو أرقام أحواض زراعية، وكلها أسماء فترة الاستزراع المعاصرة.