متحف تل بسطا بالزقازيق ينظم احتفالية بعيد الطفولة

نظم قسما ذوي الهمم والمعارض المؤقتة بمتحف تل بسطا في الزقازيق بالشرقية، فعالية على مدار يومين، للاحتفال بعيد الطفولة، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة غرب التعليمية بالشرقية.

توعية فئات المجتمع بحقوق الطفل

أوكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بتوفير كل سبل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للطفل المصري من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج المتخصصة التي تساهم في الاطمئنان على صحة وسلامة أبنائنا الأطفال، مشيرًا إلى أن ذلك يتوازى مع خطة التنمية التي تقوم بها المحافظة لبناء وترميم المدراس ومراكز الشباب والمكتبات لإعداد مستقبل جيد لأطفالنا، فهم أمل الوطن وعز الأمة بسواعدهم الصغيرة يرسمون مستقبل أوطاننا، موضحا أن يوم الطفل المصري يهدف إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطوّر جميع ما لديه من قدرات ومهارات مما يعود بالنفع على المجتمع المصري ككل.

عروض فنية ورياضية للأطفال ذوي الهمم

وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن اليوم الأول من الفعالية تضمن عروضا فنية ورياضية للأطفال من ذوي الهمم، قدمتها مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع قسم ذوي الهمم بالمتحف، بينما تضمن اليوم الثاني من الفعالية افتتاح معرض مؤقت يستمر لنهاية شهر نوفمبر الجاري لعرض 12 قطعة أثرية عن لعبة «السنت» هي اللعبة المفضلة للملوك والملكات عند الفراعنة وتعني «العبور»، وهي تشبه لعبة الشطرنج والسلم والثعبان حيث تحتاج لنشاط عقلي، وقام الأثريون في المتحف بشرح اللعبة للأطفال، بالإضافة لقيام الأطفال من مدارس علي مبارك التبتدائية وروضة الشهيد أحمد الشبراوي ومدرسة فرسيس الإعدادية بتقديم عروض «الكورال - شعر – فقرات فنية».