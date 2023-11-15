رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

يوم رياضي ترفيهي للطلاب في «رأس سدر» احتفالا بـ«يوم الطفل العالمي»

كتب:

داليا منير
09:33 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
مركز التنميه الشبابيه بمدينة راس سدر

مركز التنميه الشبابيه بمدينة راس سدر

نظم مركز التنمية الشبابية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، يومًا رياضيًا ترفيهيًا لطلاب المدارس احتفالًا بيوم الطفل العالمي، تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الرياضة، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن اليوم الرياضي يهدف لتعريف الطلاب على الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، بمراكز الشباب ضمن خطة نشاط المركز وعملًا بمبادرة «الرياضة مش بس كرة».

 

دور وزارة الشباب والرياضة 

وأضاف في بيان، أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على قيام مراكز التنمية الشبابية بالمحافظة بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

 

مراكز التنمية الشبابية بالمحافظة تفتح أبوابها لليوم الترفيهي لروادها

جدير بالذكر، أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تنفذ أيام رياضية ترفيهية لرواد مركز التنمية الشبابية على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، ضمن خطة نشاط المراكز بصفة دورية لخدمة مواطني المحافظة، وللإسهام في خلق فرص للتجمعات السكانية لصنع العلاقات الاجتماعية بين المواطنين.

اقرأ المزيد:

في يوم الطفل العالمي.. السفير الصيني بالقاهرة يزور دار الأورمان للأيتام

فوز قرية عامر وعيون موسى في مباريات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس

فوز أبو زنمية على الطور ضمن دوري مراكز الشباب بجنوب سيناء

انطلاق حملات التبرع بالدم في مراكز الشباب بالأقصر لدعم الفلسطينيين
بقلم داليا منير