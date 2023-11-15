يوم رياضي ترفيهي للطلاب في «رأس سدر» احتفالا بـ«يوم الطفل العالمي»

نظم مركز التنمية الشبابية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، يومًا رياضيًا ترفيهيًا لطلاب المدارس احتفالًا بيوم الطفل العالمي، تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الرياضة، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن اليوم الرياضي يهدف لتعريف الطلاب على الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، بمراكز الشباب ضمن خطة نشاط المركز وعملًا بمبادرة «الرياضة مش بس كرة».

دور وزارة الشباب والرياضة

وأضاف في بيان، أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على قيام مراكز التنمية الشبابية بالمحافظة بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

مراكز التنمية الشبابية بالمحافظة تفتح أبوابها لليوم الترفيهي لروادها

جدير بالذكر، أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تنفذ أيام رياضية ترفيهية لرواد مركز التنمية الشبابية على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، ضمن خطة نشاط المراكز بصفة دورية لخدمة مواطني المحافظة، وللإسهام في خلق فرص للتجمعات السكانية لصنع العلاقات الاجتماعية بين المواطنين.