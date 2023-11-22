4 تمرينات للتخلص من آلام الرقبة والكتف.. «مش هتاخد وقت كبير»

يتأثر معظم الأشخاص في الجسم، إذ أن تصاب بآلام كبيرة قد يؤدي إلى مزمنة، خاصة لمن يجلسون على الفتيات لفترة طويلة، ويشعرن بالخجل من استخدام الموبايلات بطريقة خاطئة، ما يسبب لهم توتراً يمكن أن يفقدهم القدرة على التركيز أثناء ممارسة أعمالهم أو في حياتهم طبيعي.

أسباب آلام الرقبة والكتف

أسباب كثيرة طبيعية في آلام الرقبة والكتف، حسب الدكتور أحمد الشنواني، وبالتالي العلاج، الذي قال لـ«الوطن»: «في أسباب كثيرة ممكن اعتلال عنق الرحم والكتف، من عدم وصوله وهو النوم بطريقة خاطئة، بتكون وضعية الرقبة مش مرتاحة، وكمان ممكن يكون هذا النوع من المخدة موفقة مع رقبته، أدنى إما أو ناشفة، ويجب أن نظبط وضعية النوم بطريقة صحيحة، وهي في ارتفاع المخدة تكون موازية لارتفاع بسيط والرقبة».

الأشخاص الذين يستخدمون الموبايل كثيرًا، أو يجلسون على المكاتب لعدة ساعات هم الأكبر منها الجلوس بآلام الرقبة والكتف ، وضبط «الشنواني»: «الناس اللي بتسخدم الموبايل وبتكفي عليه فده بيعمل تشنج في عضلات العنق، وقف اللي بيقعدوا على المكتب كثير، علشان كدة هناك الإجراءات والتدريبات الخاصة بآلام الرقبة والكتف.

تمارين لآلام الرقبة والكتف

تمرينات طبيعية من آلام الرقبة والكتف، لمدة زمنية طويلة، وبعد العلاج، من بعد عمل كمادات مياه للرقبة لمدة 20 دقيقة، وتحسن عن عضلات الرقبة لمدة 5 دقائق، والمشي لفترة طويلة، حيث تؤدي الدورة الدموية وينشط تدفق الدم إلى عضلات الرقبة، واضحًا: «التمارين دي أولية، لكن في تمارين تانية منها رجعت إلى الخلف مباشرة أمام الجلوس أو أثناء الاستلقاء والوجه إلى الأعلى، مثبتا نظرك على الأفق، ثم عُد إلى الوضعية الأصلية، لمدة 15 ثانية».

شد المجموعة، من بين تمرينات تخفيف آلام الرقبة والكتف، ويلاحظ العلاج العلاجي: «قف ومد القياس الطبيعي المعتمد من جانبك، ضع يدك اليمنى على رأسك مع توجيه أصابعك إلى الجانب الأيسر، اسحب رأسك نحو الجانب الأيمن حتى تشعر بتمدد في الجانب الأيسر من رقبتك لمدة 20 دقيقة وكذلك مع الآخر من العنق».

تمارين آلام الرقبة والكتف.. الانحناء

الانحناء الجانبي، واحدا من تمرينات آلام الرقبة والكتف، ينجح في العلاج الطبيعي، حيث يمكن للشخص المصاب بآلام الرقبة، الجلوس وإرجاع الظهر إلى الخلف، ثم وجه اليد اليمنى نحو الكتف الأيمن بواسطة اليد اليمنى.

شد الذقن، واحد من تمرينات تحسين آلام الرقبة والكتف، وهو تمرين ديسك الرقبة، يساعد في عضلات آلام الرقبة والكتف، ويعمل بالاستلقاء على الظهر مع ثني الركبة وبقاء القدم مسطحة على الأرض، ثني الذقن باتجاه حتى يظهر اللغد، يجب الشعور بشد خفيف بين الرقبة وقاعدة الرأس لمدة 15 ثانية.