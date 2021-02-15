أسباب ونصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة والعمود الفقري

قال الدكتور وائل المهدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب قصر العيني، إن فيروس كورونا أدى لتدهور حالة العمود الفقري، وذلك لعدة أسباب، حيث يعاني الكثيرون من مشكلات في الظهر، وكانوا يعتمدون على السباحة والخروج وجلسات العلاج الطبيعي، ولكن بسبب خوفهم من الذهاب لتلك الأماكن أثناء كورونا، أدى لمعاناتهم.

وأضاف «المهدي»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الجلوس لفترات طويلة تؤدي لضعف في العضلات، خاصة عضلات الظهر، محذرا من بعض العادات الخاطئة أثناء الجلوس في المنزل مثل مشاهدة التلفاز أثناء التسطيح على السرير وثني الرقبة، لأن ذلك من شأنه التأثير على العمود الفقري، إضافة لاستخدام كراسي غير طبية والسمنة واستخدام الموبايل بالساعات الكثيرة، لافتا إلى أن الجلوس في المنزل خلال كورونا أدى لحدوث مشكلات في العمود الفقري.

وعن أسباب آلام الرقبة، قال إن الله سبحانه وتعالى خلق فقرات الرقبة ببعض الانحناء، وتحتوي على غضاريف تحمي الفقرات، وتمتص الصدمات، وكل فقرة بها مفصلين صغيرين، ومع الغضروف الأمامي يسندوا العمود الفقري وسبب مرونة فقرات الرقبة، وعند مشاهدة التلفاز يتم التحميل على الغضروف الأمامي وتدمير المفاصل الخلفية بالرقبة، ويحدث بها خشونة مثل التي تحدث في الرقبة، وإذا أهمل الشخص المفصلين الصغار بالجلوس بشكل منحني فترات طويلة يحدث المفصلين "يخبطوا".

وقدم نصائح للمشاهدين لتجنب آلام الرقبة، قائلا إنه يجب أن يشاهد الشخص الأشياء في مستوى النظر، عند استخدام اللاب توب والتلفزيون والموبايل، وعند النوم من الأفضل وضع مخدة منخفضة، وهناك مخدات مخصصة لفقرات الرقبة، وتأخذ طبعة الدماغ، بحيث الرقبة تكون في الوضع الانحنائي للأمام، وعند الشعور بآلام في الرقبة، يتم علاج ذلك عبر مراحل، بداية من ارتداء "الرقبة الطبية" والتي تثبت الإصابة، بحيث لا تتفاقم، وفي الوقت ذاته تشد الفقرات وتبعدها عن العصب.