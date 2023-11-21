نائب يطوّق رئيس الوزراء بالوشاح الفلسطيني خلال جلسة البرلمان

طوق عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالوشاح الفلسطيني، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال مغاوري، موجّها حديثه إلى الدكتور مصطفى مدبولي: «شاءت الأقدار أن تكون رئيس وزراء لمصر في هذه اللحظة الحرجة، وسيسجل التاريخ موقفنا المشرف لحماية أمن مصر القومي والالتزام والقومي والأخلاقي والديني تجاه الأهل في غزة وأمام معبر رفح».

وأضاف النائب: «شاهدنا في القاعة إجراءات الجلسة الطارئة لمجلسي النواب والشيوخ 18 و19 أكتوبر، ونتابع جميع المواقف التي اتخذتها الدولة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، لذا نطالب الحكومة بأن تطلعنا على الإجراءات والتدابير في مواجهة خطر متحقق وليس مستقبلي، فكلنا فريق واحد وكل مصر على قلب رجل واحد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع مغاوري: «سبق وفوض الشعب القيادة السياسية لمواجهة إرهاب الكيان الصهيوني، وانتصرت الدولة على إرهاب التنظيمات وخرج الشعب في يوليو 2013»، مؤكدا أنّ فكرة التهجير والتوطين إنما هي مخطط قديم وحديث ليس بجديد، ففي 1903 عندما طُلب من مصر حق انتفاع في سيناء 100 سنة تم رفض هذا الأمر، لأن سيناء ضمن المخطط الصهيوني للوطن المزعوم، وبريطانيا استشعرت ذلك فسارعت بوعد بولفر في نوفمبر 1917 لإقامة الوطن المزعوم، ثم عصبة الأمم التي منحت بريطانيا حق الانتداب على فلسطين في 1922 لتهيئة فلسطين لتسليم مفتاحها للعصابات الصهيونية»؟

وأكمل: «هذا المخطط أعلن عنه في 1955 لكنه أجهض بفضل الحركة الوطنية الفلسطينية، وبعد احتلال سيناء في 1967 أطل هذا المخطط وعقدت القيادة الصهيونية مؤتمرا في 1968 ودعت مشايخ قبائل سيناء لاستقلالهم بسيناء عن مصر، إلا أنّ أبناء سيناء رفضوا تمامًا وضربوا مثالًا جديدًا في الوطنية».