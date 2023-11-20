نائب التنسيقية يكشف تفاصيل «طلب إحاطة» للحكومة بشأن غزة

كشف النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل طلب الإحاطة الذي تقدم به للعرض غدا، لافتا إلى أنه موجه للدكتور مصطفى مدبولي بصفته رئيس مجلس الوزراء، للسؤال عن الخطط المصرية بخصوص منع تهجير الفلسطينيين لسيناء والدور المصري في دعم غزة حتى الآن.

المساعدات الإنسانية

وأوضح عماد خليل لـ«الوطن» أن الطلب يتضمن مناقشة التدابير والإجراءات التي اتخدتها الحكومة لمنع التهجير من قطاع غزة، ودور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، خاصة أن مصر أكثر دولة قدمت المساعدات على مدار تاريخها لفلسطين، مؤكدا أن الموقف المصري متداخل بشكل إنساني وسياسي، فمصر رفضت خروج مزدوجي الجنسية إلا بدخول المساعدات واستقبلت المرضى والجرحى وهناك أكثر من قافلة تحركت من مصر إلى غزة.

القضية الفلسطينية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات الرئيس السيسي دائما تؤكد عدم قبول فكرة تفريغ القضية الفلسطينية، والتأكيد على حل الدولتين، والموقف المصري داعم بقوة للقضية الفلسينية، لافتا إلى أن مؤتمر القاهرة للسلام بحضور قادة العالم، أكد أن مصر لم ولن تتخل عن فلسطين، فمصر قدمت ما لم يقدمه العالم.