استكمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع مركزي صدفا وديروط بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الاستمرار في تطوير كل الخدمات المقدمة للمواطنين، مقدمًا كافة سبل الدعم الممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون التطوير المطلوب للتيسير علي المواطنين وإضفاء المظهر الحضاري اللائق للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمركزي صدفا وديروط، لتسهيل الحركة والانتقال علي المواطنين، وذلك وفقاً لخطة المحافظة للتطوير.

تركيب بلاط الانترلوك

وفي إطار توجيهات محافظ أسيوط، قام محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الضيقة والجانبية والتأكد من تركيبها طبقًا للمواصفات، حيث تم تركيب بلاط الانترلوك بحارات أولاد عليان والصيادين والبنايين وسنان وصبري أبو جبل بشارع الدلجاوي قبلي بمنطقة عزبة حنا وشارع خالد بن الوليد خلف مستشفي ديروط العام وشارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة عباس بالإضافة إلي تسوية بعض الشوارع حيث تم تمهيد وتسوية الطريق من كوبري ذكي وحتي الشيخ أبو العيون باستخدام معدات الوحدة المحلية بدشلوط وجريدر مجلس المدينة.

شوارع مركز صدفا

وفي مركز صدفا، وفي إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، قام خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من شوارع المركز التي يبلغ عرضها أقل من 6 م بمسطح يصل إلى 34000 متر مربع، ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع وتنفيذ الخطة الموضوعة للتطوير طبقا للمواصفات القياسية وفي الوقت المحدد لها.