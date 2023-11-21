رئيس جامعة قناة السويس: الاهتمام بالبحث العلمي سبب ظهورنا في تصنيف التايمز

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حافظت على ظهورها المتميز في تصنيف مؤسسة التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، ونتيجة التصنيف العربي 2023.

جامعة قناة السويس تحافظ على ظهورها في تنصيف التايمز

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، في بيان صحفي، أن النسخة الثالثة من تصنيف الجامعات العربية ضمت عدد أكبر من الجامعات بزيادة 22% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الجامعة أبقت على ظهورها المتميز في تصنيف 2023، حيث ظهرت بترتيب (60-51) على مستوى 207 جامعات عربية من 15 دولة عربية، وبترتيب 12 على الصعيد المصري من بين 37 جامعة مصرية.

مندور: الاهتمام بالبحث العلمي سبب الحفاظ على مكانتنا

وقال الدكتور ناصر مندور، إن جامعة القناة تحرص على توفير كافة الدعم للنهوض بالبحث العلمي، وتوفير بيئة داعمة للدراسات العليا والبحث العلمي موجه لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى دعم المجتمع بخريجين قادرين على المنافسة محليا وإقليميا.

وأضاف أن تصنيفات تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2023 تشير لقوة التعليم العالي في جميع أنحاء المنطقة العربية، قائلا: «التصنيف يعتمد على المنهجية في تقييم الجامعات على نفس إطار تصنيف THE للجامعات العالمية»، موضحا أنه يتم تقييم الجامعات في جميع مهامها الأساسية، لتوفير المقارنات الأكثر شمولا وتوازنا.

وأشار إلى زيادة مؤشرات الأداء من 16 إلى 20 مؤشر أداء، تشمل 5 مجالات للتقييم هي التدريس (بيئة التعلم) وبيئة البحث العلمي، وجودة البحث العلمي والتوقعات الدولية وخدمة المجتمع.