محافظ المنيا: القيادة السياسية تدعم برامج واستراتيجيات تمكين ذوي الهمم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا بذوي الهمم من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والبرامج لتأهيلهم ودمجهم انطلاقا من الإيمان بأنهم جزء لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية داخل المجتمع، وهو ما انعكس جليا على حرص أجهزة الدولة المعنية على التنسيق فيما بينها، والعمل الدؤوب لوضع آليات وصياغة برامج تسعى إلى توفير كل السبل اللازمة لحصول ذوي الهمم على جميع حقوقهم، وذلك من خلال إطلاق المزيد من المبادرات، ومنها مبادرة «رفقاء قادرون باختلاف» في المدارس والجامعات ومراكز الشباب ومختلف الهيئات لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم.

تقديم خدمة مجانية للأشخاص ذوي الهمم

وأوضح المحافظ أن المنيا حظيت بإنشاء 4 مراكز للتخاطب داخل مراكز شباب «بني أحمد، ماقوسة، ناصر بملوي، ديرمواس»، لتقديم خدمة مجانية للأشخاص من ذوي الهمم وأسرهم وذلك بالمرحلة الأولى من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لإنشاء مراكز للتخاطب بمراكز الشباب بالقرى بمختلف محافظات مصر، ضمن مبادرة برنامج «جسور أمل القابضة» بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوي الهمم بشكل مجاني لدعمهم ودمجهم بالمجتمع.

جلسات تخاطب لتنمية المهارات

كما لفت إلى أن الخدمات المجانية المقدمة داخل مراكز التخاطب تلقى إقبالا كبيرا، حيث تتضمن رفع مستوى الوعي بين أسر ذوي الهمم، وتقديم خدمات القوافل الطبية، فضلاً عن خدمات ذوي الهمم التي تتمثل في جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي والتقييم النفسي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب خريجي الجامعات وغيرها من الجنسين للعمل بمراكز التخاطب.