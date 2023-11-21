«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية النويرات ضمن «حياة كريمة» غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً قافلة طبية علاجية بقرية النويرات بمركز أبوقرقاص على مدار يومي 22 و 23 من نوفمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

تخصصات مختلفة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.