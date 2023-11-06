خريطة القوافل الطبية المجانية بالمنوفية خلال شهر نوفمبر.. تخدم 67 ألف مواطن

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة متعددة التخصصات، حتى نهاية العام الجاري، بجميع القرى الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجًا، موجهًا بتقديم أوجه الدعم والرعاية كافة للقوافل الطبية، التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

الكشف على 1720 مريضا في منوف

وأفادت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنّ خطة تنفيذ القوافل الطبية خلال الشهر الحالي، بدأت الأربعاء 1 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الخميس 30 من الشهر نفسه، بواقع يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة، إذ نُفذت قافلة طبية بقرية شبشير طملاي التابعة لمركز منوف في يومي 1 و2 نوفمبر، وتضمنت 10 عيادات متخصصة، وجرى توقيع الكشف الطبي المجاني على 1720 مواطنًا من أهالي القرية، وتم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 201 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة لـ24 حالة، وتحويل 22 حالة تستلزم إجراء تدخلات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

خريطة القوافل الطبية المجانية في محافظة المنوفية

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنّ القوافل الطبية ستجوب عدة قرى بالمحافظة منه ، قرية طنوب بمركز تلا يومي 8 و9 نوفمبر الحالي، التي تخدم ما يزيد عن 16 ألف مواطن، وقرية عمروس بالشهداء يومي 11 و12 نوفمبر، وستخدم ما يزيد عن 9 آلاف مواطن، قرية منشأة النور بمركز السادات يومي 15 و16 من نفس الشهر، وستخدم ما يقرب من 4 آلاف مواطن ، وقرية كفر بني غريان بمركز قويسنا يومي 22 و23 وستخدم نحو 6 آلاف مواطن، بالإضافة إلى قرية كفر هلال ببركة السبع يومي 25 و26 وستخدم ما يزيد عن 14 ألف مواطن، وأخيرًا قرية ناصف بمركز السادات يومي 29 و30 وستخدم ما يزيد عن 18 ألف مواطن.

وأشاد محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكدًا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة، للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.