رئيس الوزراء: مصر لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمن حدودها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمن وصون حدودها، وحال حدوث أي نزوح إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفق القانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء المصري، خلال الجلسة المنعقدة الآن لمجلس النواب، إن معبر رفح لم يغلق ثانية واحدة منذ بداية الحرب على غزة، والأكاذيب التي قيلت حول ذلك جزء من حروب الجيل الرابع للتشكيك في الجهود التي تتم وتقوم بها مصر، مشيرا إلى أن معبر رفح من الجانب الفلسطيني تعرض للقصف أكثر من مرة لمنع خروج الجرحى ودخول المساعدات، ونسعى لتحديث وإعادة تأهيل المعبر مع الجانب الفلسطيني.

وأكد «مدبولي»، أن الرئيس السيسي والقوات المسلحة تعي ما يحاكى من مؤامرات ومصر قادرة على حماية أمنها القومي، مشددًا على تضامن الشعب المصري الكامل للشعب الفلسطيني وأن الحل للقضية هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، كما حذر من السياسات الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق أمام الفلسطينيين ستكون عواقبه وخيمة ليس فقط في المنطقة، بل في كل العالم، ونحن مع العمل السياسي والمسار السياسي ووقف التصعيد والوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي يقوم بكل الجهود لحل الأزمة الجارية

وأوضح أن ما قامت به القوات المسلحة المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973 لم يكن فقط لاستعادة الأرض، بل كان مهما لتغيير موازين القوى في المنطقة، مشددًا على أن الرئيس السيسي يقوم بكل الجهود لحل الأزمة الجارية، وهو أول من دعا لعقد قمة القاهرة للسلام وأكد فيها بوضوح الإدانة لقتل وترويع المدنيين والرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، حيث تحرك الرئيس في كل الاتجاهات سياسيا وإنسانيا من أجل الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة.

وأضاف أن مصر أدانت جرائم الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة ورفضت استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وطالبت بوقف إطلاق النار، كما أجرى الرئيس السيسي عدة زيارات ولقاءات مع قادة العالم، موضحًا أن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لقطاع غزة بلغت نحو 11 ألفًا و200 طن من مواد غذائية وأدوية ومياه وغيرها رغم الظروف الاقتصادية، في حين قدمت دول العالم نحو 3 آلاف طن، أي أن مصر قدمت 4 أضعاف ما قدمه العالم، حيث تستمر القوافل والمساعدات الإنسانية على مدار اليوم، بالإضافة إلى أن هناك خطة قد وضعت للمصابين القادمين من قطاع غزة، من خلال تجهيز مستشفيات سيناء ومدن القناة وجرى تجهيز 3 آلاف من الأطقم الطبية لخدمة مصابي غزة، حيث استقبلت مصر حتى الآن نحو 328 مصابًا فلسطينيا وخرج من المعبر نحو 3200 من جنسيات مختلفة وفلسطينيين.

إدخال المساعدات لقطاع غزة

وتابع رئيس الوزراء: «اقترح رئيس الجمهورية خريطة طريق لحل الأزمة من خلل 3 محاور، هي إدخال المساعدات والتهدئة والعملية السياسية، وتبين أن هدف إسرائيل من التصعيد هو التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء من خلال أكبر عملية من القصف الموسع لتحول أهالي إلى قنبلة بشرية في اتجاه سيناء وتصدير الأزمة لمصر، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع والشعب المصري خرج وعبر عن رفضه بالملايين»، محذرًا من أن استمرار المخطط يهدد باتساع دائرة الحرب وامتداد النزاع وسيطال العالم كله، ومصر وقفت حائط صد أمام ذلك المخطط.

وشدد على أن المحددات المصرية واضحة، ومحاولات التهجير القسري يمس بالأمن القومي لمصر وهو الأمر الذي نرفضه تمامًا، مضيفًا: «مصر استقبلت 9 ملايين ضيف، وفي الظروف العادية أهلا وسهلا بالفلسطينيين، ولكن قبول مصر 2.5 مليون فلسطيني في هذا التوقيت يعني إنهاء وتصفيىة القضية الفلسطينية، وهو ما نفرضه تمامًا ولن نغير موقفنا، ومن حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس».

مصر تلتزم باتفاقية السلام ولكن ترفض التصرفات الإسرائيلية

وأوضح «مدبولي»، أن مصر تلتزم باتفاقية السلام ولكن ترفض التصرفات الإسرائيلية وما تشكله من تهديد غير مباشر للأمن القومي المصري، كما تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، لافتًا إلى أن مصر اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة خاصة مع المملكة الأردنية لمواجهة التهجير، وتم تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير إلى موقف عربي خلال قمة الرياض.