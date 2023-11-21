انقطاع المياه عن 3 مناطق غرب الإسكندرية بسبب كسر في خط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن انقطاع المياه عن أكبر 3 مناطق غرب المدينة، من الورديان حتى الدخيلة ومنطقة العجمي، نظراً لحدوث كسر مفاجئ، منذ قليل، بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم المغذي لغرب الإسكندرية، شارع 218 خلف الموقف الجديد.

انقطاع المياه بالإسكندرية

وبحسب بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فإن انقطاع وضعف المياه سيكون بمناطق من الورديان حتى الدخيلة، بالإضافة إلى منطقة العجمي، وذلك اليوم الثلاثاء، نظرا لأعمال التصليح للكسر المفاجئ.

موعد عودة المياه في الإسكندرية

وأكدت الشركة أن الانقطاع تم منذ قليل، مع ظهر اليوم الثلاثاء، وستعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح.

توفير سيارات مياه

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه للمواطنين بالمناطق المذكورة خلال تلك الفترة حتى تتم عملية الإصلاح، كما يتم تلقي الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 125 وكذلك 035815700.