«صرف الإسكندرية»: شوارع المحافظة خالية من تجمعات مياه الأمطار

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ أمطار الأمس التي ضربت المحافظة كانت غزيرة ومتوسطة، أما الآن فإنها خفيفة إلى متوسطة، والحالة المرورية مستقرة.

180 سيارة للتعامل مع مياه الأمطار

وأضاف «نافع» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، «بداية من يوم السبت، فإن كل سياراتنا ومعداتنا التي تسحب المياه موجودة في الشارع، حيث تم الدفع بأكثر من 180 سيارة ومعدة في الأماكن المتوقع تجمع مياه المطر فيها من أجل رفعها أولا بأول».

خلو الشوارع من تجمعات المياه

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: «أمواج البحر ارتفعت في المكس بالعجمي أمس، وخرجت على الشاطئ، لكن الأمور مستقرة، والشوارع خالية حاليا من تجمعات مياه الأمطار».