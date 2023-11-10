«مياه الإسكندرية» تنظم لقاءات لتوعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد الاستهلاك

قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن شركة المياه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نظمت ندوات توعية لطلاب مدارس الإسكندرية حول الاستخدام الآمن للمياه، وأهمية ترشيد الاستهلاك للمحافظة على المياه وعدهم إهدارها وشرح شعار «نقطة مياه تساوى حياة» والهدف منه، كما تم تدريبهم عمليا على بعض الأعمال الخفيفة.

ندوات توعوية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة التوعية قامت بعمل لقاءات توعوية مع طلبة مدرسة باحثة البادية ومدرسة مجمع علي خاطر ومدرسة الخلفاء الراشدين ومدرسة ابن أنس، وشملت اللقاءات ندوات توعوية عن الاستخدام الآمن للمياه وطرق ترشيدها والتغيرات المناخية، كما تضمنت ندوات تعريفية عن مبادرة حياة كريمة وكيف أنها غيرت حياة أهلنا في الريف بعد دخول جميع الخدمات التي تؤهلهم لممارسة حياة معيشية كريمة، وتم عمل ورش تعليم مبادئ السباكة الخفيفة.

تكوين أسرة للمياه بالمدارس

وأوضح المهندس أحمد جابر أنه لأول مره يتم تكوين أسرة للمياه داخل المدارس واختيار أمين للأسرة من الطلبة، يكون دورها داخل المدرسة العمل على توعية زملاءهم على ما تدربوا عليه خلال ندوات التوعية التي شاركوا فيها، وفي نهاية اللقاء، تم تنظيم مسابقات للطلبة وتوزيع جوائز على الفائزين وتعليق ملصقات إرشادية والتقاط الصور التذكارية معهم.