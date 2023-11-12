وفد من «التنمية المحلية» يتفقد غرفة مركز السيطرة والتحكم بـ«مياه الإسكندرية»

استقبلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وفدا من وزارة التنمية المحلية، برئاسة المهندس هاني عبد الوهاب، مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية، يرافقه العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبحسب بيان شركة مياه الإسكندرية، اليوم، فإن الزيارة تضمنت تفقد غرفة مركز السيطرة والتحكم الخاصة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وغرفة العمليات الرئيسية، وجرى متابعة سير العمل داخل الغرفة وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة، ونالت غرفة ومركز السيطرة.

«التنمية المحلية» تثني على شركة مياه شرب الإسكندرية

وقدمت لجنة التنمية المحلية الثناء والشكر على النظام المعمول به داخل الغرفة والكفاءة التي يتمتع بها العاملون بالشركة.

مدير السلامة والصحة المهنية يدعو لمزيد من تعاون شركات المياه

وعبّر العميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تقديره للجهود التي تبذلها شركة مياه الإسكندرية، للتصدى للأزمات والمخاطر، ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة، والشركة القابضة والجهات المعنية، لضمان إستمرارية الخدمة بأفضل شكل ممكن.