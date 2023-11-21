محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الصرف الصحي في قريتي أبو ديهوم والحجر بإطسا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مشروعات الصرف الصحي بقريتي أبو ديهوم والحجر، التابعتين لمركز إطسا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال المشروعات لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

شملت الجولة التفقدية لمحافظ الفيوم، لمشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو ديهوم، بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم، والمقامة على مساحة 15 فدانا، وبلغت نسبة تنفيذها 40%، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليون جنيه.

المشروع يخدم 12 قرية

واستمع محافظ الفيوم لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن مكونات المشروع والقرى المستهدفة، مشيرا إلى أن مشروع توسعات محطة أبو ديهوم للصرف الصحي، يخدم 12 قرية، تشمل منشأة حلفا والغابة ومنشأة سيف النصر وبحر أبوالمير والونايسة ومنشأة ظافر وخلف ومنشأة صبري والحسينية وإهريت وعتامنة المزارعة ومطول، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بطاقة 20 ألف متر مكعب/ يوم، تصل إلى 30 ألف متر مكعب/ يوم، وتشمل الأعمال إنشاء المحطة، وشبكات الانحدار، وخطوط الطرد، بالقرى المستهدفة.

محطة معالجة الحجر

كما شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الحجر فرحات، وبلغت نسبة تنفيذها 75%، ومقامة على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليون جنيه.

حل أزمة الصرف الصحي

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن مشروع معالجة الصرف الصحي بالحجر، يخدم قرى عنك، والحجر، ومنشأة الأمير، والمشروع عبارة عن محطة معالجة بطاقة 10 - 15 ألف متر مكعب في اليوم، بجانب خط السيب النهائي، ومحطات الرفع، وشبكات الانحدار، وخطوط الطرد، لقرى منشأة الأمير، والحجر، وعنك، وغيرها من القرى المستهدفة.

الانتهاء من معظم المشروعات

وخلال الجولة، أوضح محافظ الفيوم أن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، قد تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية، وتم تسليمها وفرشها ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد آخر من المشروعات، وجار تسليمها لتدخل الخدمة، وبلغت المشاريع الأخرى نسب تنفيذ عالية، مؤكدا الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

تنمية حقيقية تمس المواطن

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة.