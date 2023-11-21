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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة مدنية في جنوب لبنان بطائرة مسيرة

كتب:

شروق مراد
02:32 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
استهداف

استهداف

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ مسيرة للاحتلال تستهدف سيارة مدنية في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، واستشهاد من بداخلها.

وأدان رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف إعلاميي جنوب لبنان، وأثبت مجددًا أنّه لا حدود للإجرام الإسرائيلي، فالاحتلال يهدف لإسكات الإعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بمقتل صحفيين اثنين في قصف للاحتلال على جنوب لبنان.

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بقلم شروق مراد