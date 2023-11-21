مدبولي: مصر أرسلت 11 ألفا و200 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر أدانت جرائم الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني والفلسطينيين في غزة، ورفضت استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، مشيرا إلى أنّ مصر طالبت بوقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد.

وأضاف مدبولي، أنّ مصر أرسلت مساعدات إنسانية إلى غزة تقدر بـ11 ألفًا و200 طن من مواد غذائية من احتياجات وأدوية ومياه وغيرها، وهي كمية كبيرة رغم الظروف الاقتصادية.

وأشار إلى أنّ كل ما قدّمته دول العالم من مساعدات بلغت 3 آلاف طن، ومصر قدمت 4 أضعاف ما قدم من العالم، مشددا على استمرار القوافل والمساعدات الإنسانية.