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مدبولي: الرئيس السيسي يسلك كل السبل لوقف ما يحدث في غزة

كتب:

ولاء نعمة الله ومحمد يوسف
01:55 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بكل الجهود لحل الأزمة الفلسطينية، وهو أول من دعا إلى عقد قمة القاهرة للسلام، والتي أكد فيها بوضوح الإدانة لقتل وترويع الآمنين.

وشدد مدبولي على أن الرئيس السيسي، رفض بشكل تام التهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى سيناء، كما رفض تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ ذلك لن يحدث على حساب مصر أبدًا.

وأوضح أنّ الرئيس يسلك كل السبل وتحرك في كل الاتجاهات سياسيًا وإنسانيًا من أجل الشعب الفلسطيني، ووقف ما يحدث في غزة.

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بقلم ولاء نعمة الله ومحمد يوسف