10 أيام على الطرح التكميلي لامتلاك شقة إسكان اجتماعي.. اعرف المقدم

كشف مصدر مسؤول بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد الطرح التكميلي للمواطنين خارج الأولوية، بإعلان سكن كل المصريين 3.

موعد الطرح التكميلي

قال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم طرح وحدات الطرح التكميلي للمواطنين خارج الأولوية، بإعلان سكن كل المصريين 3، خلال 10 أيام من الآن، أي في بداية شهر ديسمبر المقبل للعام الجاري 2023.

أسعار شقق الطرح التكميلي

وأكد المصدر أن سعر الوحدة السكنية في الطرح التكميلي لمن كانوا خارج الأولوية في سكن كل المصريين 3، سيصل إلى 500 ألف جنيه بالتقسيط، وهذا بكل المدن معدا برج العرب ستكون بسعر 530 ألف جنيه.

ولفت إلى أن هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

سعر مقدم الحجز

وأوضح أن مقدم الحجز سيكون بنسبة 20% من سعر الشقة، الذي يصل لحد 500 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يسدد على مدار 3 سنوات.