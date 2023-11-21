مزاد علني لبيع محال وصيدليات بمشروع الإسكان الاجتماعي في كفر الشيخ

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، عقد جلسة بيع بالمزايدة العلنية لمحلات ووحدات إدارية وصيدليات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، وحدّدت جلسة المزاد يوم 26 نوفمبر 2023، حيث تُعقد بقاعة معسكر شباب مصيف بلطيم، وتبدأ الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتوفر كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 400 جنيه.

مزاد علني كبير بمشروع الإسكان الاجتماعي

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في بيان لها، أنّ بيع المزاد الكبير بالمزايدة العلنية لبيع محلات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ وبيانها كالتالي:

1- 5 محلات بقلين (1) بمساحات من (20.75م2 إلي 22م2) تقريباً، وعدد (1) صيدلية بمساحة (42.75م2) وعدد (10) محلات بقلين (2) بمساحات من (12.70م2 إلي 22م2) تقريباً بطريق «دسوق - كفر الشيخ».

2- 30 محلا بمساحات من (12.25م2 إلي 39.65م2) تقريباً، وعدد (2) وحدة إدارية بمساحتي (50.63م2) و(106.70م2) تقريباً و(1) عدد صيدلية بمساحة (34.25م2) تقريباً بموقع «تحيا مصر» غرب مدينة كفر الشيخ.

3- 43 محلا بالبرلس بالجونة (1، 2، 3) بمساحات من (12م2 إلي 22.50م2) تقريباً.

تفاصيل المزاد العلني

وتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيهاً، وسداد 10% فور رسو المزاد، وسداد الـ90% المتبقية خلال 3 شهور أو تقسيط المبلغ طبقاً للموضح بكراسة الشروط، والبيع طبقاً للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ومن المقرر أنّ تُقام جلسة المزاد العلني بقاعة معسكر شباب مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتبدأ الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في (7) شارع محمد حامد فهمي، الدقي، الجيزة، ومديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بكفر الشيخ، والبيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع.