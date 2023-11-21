«الإسكان»: فتح باب حجز 52 وحدة سكنية في القاهرة اليوم

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد 52 وحدة سكنية بمحافظة القاهرة «حلوان - أطلس»، موضحة أن اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، هو أول يوم لحجز الوحدات المذكورة.

وقالت «الإسكان»، إن الوحدات السكنية المذكورة أعلاه جاهزة للاستلام في شهر فبراير من العام المقبل 2024، بأسعار تنافسية وتسهيلات كبيرة في السداد، وكاملة المرافق، وستكون بحالة نصف تشطيب.

وأضافت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مساحات الشقق المطروحة تتراوح ما بين 67 و96 مترًا، مشيرة إلى أن الطرح سيكون بنظام التخصيص.

أسعار الوحدات

- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.

- بلغ سعر الشقة المكونة من 67 مترًا 507 آلاف جنيه.

- بلغ سعر الشقة المكونة من 90 مترًا 686 ألف جنيه.

شروط تخصيص شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

- تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه (10%)

- سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

- سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

- يتم سداد باقي سعر الشقة (50%) المتبقية على أقساط شهرية على 5 أو 10 أو 15 سنة، وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

- فائدة 7% على باقي سعر الشقة.

- منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.