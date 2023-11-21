«صوتك مستقبلك» ندوة بجامعة الزقازيق للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، علي حسن، مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط، لعقد ندوة تثقيفية بعنوان «صوتك مستقبلك انزل شارك»، عن ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

المشاركة في بناء مستقبل مصر

وخلال اللقاء، رحب «الدرندلي» بمدير وكالة أنباء الشرق الأوسط بجامعة، مؤكدا أهمية عقد مثل هذه الندوات التثقيفية مع منتسبي الجامعة لحثهم على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي، وأن يكون لدى كل مواطن وعي كامل بأهمية الإدلاء بصوته الانتخابي للمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وأكد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية المشاركة السياسية للطلاب، وضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، مشيرا إلى أهمية أن يكون لهم دور إيجابي في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية الحالية.

من جانبه، أعرب علي حسن، مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادته البالغة لوجوده برحاب جامعة الزقازيق، مؤكداً أنها من أهم الجامعات العريقة التي تقدم خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة، لأبناء محافظ الشرقية والمحافظات المجاورة.

صوتك مستقبلك انزل شارك

وعقب اللقاء عقدت ندوة تثقيفية بكلية الحقوق بعنوان «صوتك مستقبلك انزل شارك»، وحاضر بها مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث استهلها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، مؤكداً فخره لوجوده بمحافظة الشرقية، والتي أكد أنها في صدارة من لديهم وعي بضرورة الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها.

دعم القيادة السياسية

وأشار مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة دعم القيادة السياسية، مؤكداً أن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية الذي يرعى مصالح الشعب ويحافظ عليه، وأن مصر وشعبها تحترم الدستور والقانون، والانتخابات الرئاسية تتم تحت إشراف قضائي نزيه يعتمد على صندوق اقتراع ووجود مندوب عن كل مرشح من المرشحين الأربعة المتقدمين للانتخابات.