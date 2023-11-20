جامعة الزقازيق تطلق قافلة بيطرية مجانية لقرية كفر العلماء بالشرقية

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية مجانية لقرية كفر العلماء مركز فاقوس بالشرقية، وذلك ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2024 وأليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

وشارك في القافلة فريق من أطباء المستشفى البيطري التعليمي بالكلية، بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى، والدكتور محمد عبد الله غنيمى، والدكتور إبراهيم الشبراوين شوالى.

الكشف على 241 حيوان

وتمكن الفريق من الكشف على 241 حالة حيوانات، و1986 حالة طيور وأرانب، وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة لها، بالإضافة إلى رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض.

ويأتي تنظيم القافلة في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتخفيف عن المواطن الشرقي، والنهوض بمستواه المعيشي، وتنمية الثروة الحيوانية.

وتوجه كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً، مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة، والتي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.