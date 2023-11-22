فئات ممنوعة من الحصول على معاش تكافل وكرامة.. هل أنت منهم؟

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الهدف منه توفير الدعم للأسر الأولى والأشد احتياجًا، وهذا بهدف توفير الأمان لاجتماعي والحياة الكريمة، موضحة أنَّ الحصول على معاش تكافل وكرامة يستوفي عدة شروط.

فئات ممنوعة من تكافل وكرامة

«الوطن» ترصد في السطور التالية، الأشخاص الذي لا يحق لهم الحصول على معاش برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بحسب ما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني.

أشخاص لا يحق لهم تكافل وكرامة

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الفئات التي لا يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة، هي:

ـ من يمتلك ملكية أرض زراعيه «نصف فدان فأكثر».

ـ من يملك إيجار أرض زراعيه «فدان فأكثر».

ـ من يملك ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر مسجله أو غير مسجله.

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجاره ثلاثه أو أكثر.

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومى.

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى بدون إشتراك تأمينى بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من 4 أفراد.

ـ إمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه «مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع».

ـ الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي.

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل.

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3 آلاف جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ امتلاك معدات ثقيله مثل «لودر - ماكينة طحين - خلاط بناء».

ـ تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

ـ عدم الاستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه تجميد لحين التحقق.

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن تجميد لحين التحقق.