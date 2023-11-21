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«التضامن» توفر مراكز علاج طبيعي لذوي الإعاقة.. اعرف التفاصيل

كتب:

محمد سامي الكميلي
09:19 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
مراكز العلاج الطبيعي بالتضامن الاجتماعي - تعبيرية

مراكز العلاج الطبيعي بالتضامن الاجتماعي - تعبيرية

تقدّم وزارة التضامن الاجتماعي عدّة خدمات لذوي الإعاقة، بينها علاج المعاقين الذين يحتاجون إلى علاج طبيعي لتحسين ورفع الكفاءة البدنية لتخفيف الآثار الناتجة عن الإعاقة، وتوفير العلاج الطبيعي للمعاقين حسب احتياج كل حالة ووفقا للخطة العلاجية التي يقررها أخصائي العلاج الطبيعي وإمكانيات كل مركز​.

وترصد السطور التالية، إجراءات الحصول على خدمات العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة، وفقا لما كشفته وزارة التضامن الاجتماعي.

شروط الحصول على الخدمة

- أن يكون معاقا بدنيا وبحاجة للخدمات العلاجية التأهيلية.

- سداد تكاليف العلاج المحدد بمعرفة المركز.

- إجراء تشخيص وتقرير العلاج الطبيعي للحالة.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة 

وأضافت «التضامن الاجتماعي» أنّ المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، كما يلي.

- خطاب تحويل من مكتب التأهيل.

- مستند يفيد انتماء الطالب لأي من الفئات التالية «من يتم تأهيلهم مهنيا بهيئات التأهيل، وأفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات (الضمان الاجتماعي)، وأفراد الأسر المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي الشامل، حالات أخرى صادر في شأنها قرارات وزارية».

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بقلم محمد سامي الكميلي