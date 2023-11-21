كم تبلغ تكلفة حج الجمعيات الأهلية 2024؟.. مصدر بـ«التضامن» يوضح

العديد من راغبي أداء مناسك الحج هذا العام، يتسائلون عن أسعار وتكلفة حج الجمعيات الأهية لموسم 1445 هجريا- 2024 ميلاديا، بعد فتح وزارة التضامن فتح التقديم إليه يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الخميس الموافق 30 نوفمبر.

تكلفة حج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا

وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جاري تحديد أسعار وتكلفة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا، مؤكدًا أنه من المقرر سفر بعثة من الوزارة لإبرام التعاقدات الخاصة بالمشاعر المقدسة ووسائل الانتقال والإسكان للحجاج عقب غلق باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ التضامن الاجتماعي تحرص على اختيار أفضل الفنادق القريبة من الحرم المكي، وكذلك أفضل وسائل المواصلات لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار رسميا خلال شهر ديسمبر المقبل.

أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444 هجريا - 2023

ويذكر أن أسعار حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية العام الماضي 1444هجريا- 2023 ميلاديا كانت كالآتي:

- المستوى الأول بساحة الحرم المكي جاء بـ225 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي أ الذي يبعد عن الحرم نحو 800 مترا جاء بـ186.5 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي ب الذي يبعد عن الحرم نحو800 مترا جاء بـ171 ألف جنيه.

بشرى سارة في حج الجمعيات الأهلية هذا العام 1445 هجريا

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام عن بشرى سارة للسيدات، وهي امكانية سفرها للحج عن طريق حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون محرم بداية من اكتمالها سن 25 سنة وبشروط عامة، وهي أن يكون الحاج مصري الجنسية وكامل الأهلية، ويتمتع بصحة جيدة لا تعيقه عن تأدية الفريضة، وألا يكون الحاج يعاني من أي أمراض مناعية سواء التليف الرئوي أو الكبدي أو الإصابة بالأورام، بالإضافة إلى منع السيدات الحوامل من الحج سواء كانت في بداية فترة الحمل أو آخرها.