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نائب سيناء يشيد بجهود القيادة السياسية لحل الأزمة الفلسطينية

كتب:

مريم جاد
03:46 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
النائب جازى سعد

النائب جازى سعد

طالب جازي سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برد واضح يشفي صدور المصريين بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيال القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنّ جيش الاحتلال يمارس يوميا مجازر وقتل ودمار وخراب، وانتهاك للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط صهيوني لتقويض القضية.

وأضاف سعد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّه يجب الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المخطط الإسرائيلي، وخطة الحكومة لوصول المساعدات للأشقاء، ووقف إطلاق النار، ومنع المجازر وحرب الإبادة، فالجميع يعلم المخطط الصهيوني.

وتابع أنّ إسرائيل هي التي زرعت الإرهاب في سيناء، في محاولة منها لتطفيش أهالي سيناء لتصبح فضاء لتنفيذ مخططها، وتعمير سيناء سيكون من خلال البشر، مضيفا: «نحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية ونرفض جميعنا محاولات التهجير الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين».

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