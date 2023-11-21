إنهاء عضوية الحلبوسي بقرار من البرلمان العراقي.. ما الخطوات المقبلة؟

أنهى مجلس البرلمان العراقي، عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، المبعد رسميًا بقرار المحكمة الاتحادية العراقية في حقه، بحسب تأكيد من الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، التي أكدت أنه استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية المرقم (9/اتحادية/ 2023/2541) في 2023، جرى إنهاء عضوية محمد ريكان الحبلوسي في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتباراً من تاريخ 14 نوفمبر 2023.

إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان العراقي

وجاء قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، بعد دعوى تزوير تقدم بها أحد النواب، في حين وصف «الحلبوسي» قرار المحكمة بإنهاء فترة ولايته بالغريب، مؤكدا أنه سيطلب توضيحات، ورافقه أيضا إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، في البرلمان «الذي أقام الدعوى ضد الحلبوسي».

وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي، متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقاً.

خطوات جديد بالبرلمان العراقي

وبعد قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، أعلن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية غداً الأربعاء لمناقشة مسألة انتخاب رئيس جديد للمجلس، على أن يجرى أيضاً تصويتاً على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ووفقا لـ«العربية. نت»، قال محمد العبيدي عضو تحالف السيادة، إن مشاورات تجري بشأن ترشيح حزب تقدم، المتزعم من جانب رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لبديل يخلفه تجنباً لدخول البلاد في أزمة سياسية، مضيفا أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان كان مفاجئاً، وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن صحة عضوية النائب الذي تقدم بالدعوى، لكن تفاجأ الشارع بأنه تم إنهاء عضوية رئيس البرلمان".

ويضم تحالف السيادة حزبين رئيسيين هما المشروع العربي بقيادة خميس الخنجر وتقدم، ويبلغ عدد مقاعده بمجلس النواب 71.