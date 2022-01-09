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محمود مسلم

«العسومي» يهنئ محمد الحلبوسي لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي

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الوطن
08:43 م | الأحد 09 يناير 2022
رئيس البرلمان العربي يهنئ الحلبوسي

رئيس البرلمان العربي يهنئ الحلبوسي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، محمد الحلبوسي، لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي، في دورته الخامسة، خلال الانتخابات التي جرت اليًوم، معربا عن تمنياته له بالنجاح في اداء مهامه، والمسؤولية الملقاة على عاتقه، والعبور بالعراق من هذه المرحلة الهامة، والحفاظ على تماسك الدولة العراقية.

العسومي يعرب عن أمنياته بالتوفيق لرئيس النواب العراقي 

كما أعرب رئيس البرلمان العربي، عن أمنياته لمجلس النواب العراقي المنتخب، بالتوفيق في النهوض بمسؤولياته الوطنية والدستورية، بما يلبي طموحات الشعب العراقي في التقدم والإزدهار.

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