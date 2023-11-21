محاكاة للانتخابات الرئاسية بروضة مدرسة النادي ببورسعيد

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، محاكاة لإجراءات الانتخابات الرئاسية، التي نفذها 80 طفلا، من روضة مدرسة الحديدي والنادي الرسمية للغات، بنطاق إدارة جنوب التعليمية.

تجسيد مشهد انتخابي

أكدت وكيل أول تعليم بورسعيد، أن أطفال الروضة قدموا نموذجا للمحاكاة مبهرا وغير مسبوق، وجسدوا مشهدا انتخابيا، يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية بكل تفاصيله، لافتة إلى أن هذا المشهد يسهم بشكل فعال، في بناء شخصية المواطن المصري، وفقا لرؤية مصر 2030.

الولاء للوطن

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد، إلى أن مشاركة الأطفال في هذا الحدث، ترسخ وتعزز انتماءهم وولاءهم للوطن، منذ نعومة أظافرهم، وتعودهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين فيما، بعد تحت مظلة الإطار الشرعي، الذي يكفله الدستور والقانون، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الفريد.

جاء ذلك بحضور العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية وعزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال والدكتورة ريهام العويطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية وموجهة روضة المدرسة منار الدسوقي.

وأكدت وكيل أول تعليم بورسعيد علي تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب التي من ضمنها المشاركة الفعالة في إطار الدستور والقانون في كل الاستحقاقات والفعاليات الوطنية خاصة الانتخابات الرئاسية وكذلك إكساب الطلاب منذ الصغر المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة كما أن الأطفال سيحثون ابائهم علي ضرورة النظول والمشاركة في الانتخابات.