محافظ بورسعيد يشهد توزيع مساعدات زواج لـ30 شابا وفتاة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم، فعاليات مؤتمر البنك الزراعي المصري لدعم الأسر رقيقي الحال وتجهيز العرائس في إطار مبادرة «إيد بأيد لمستقبل الوطن»، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام.

مساعدات زواج لـ30 شخصا

وقام محافظ بورسعيد ورئيس البنك الزراعي بتسليم مساعدات زواج لـ30 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد، وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية «غسالة وثلاجة وبوتاجاز»، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة بورسعيد وحزب مستقبل وطن.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن، ولم تستثن أحدا من تقديم الدعم إذا كان دعما صحيا أو اجتماعيا أو ثقافيا وغيره من أشكال الدعم.

حياة كريمة في بورسعيد

وأشار إلى أن حدث اليوم يعد عرسا، وهو حق وواجب علينا لتحقيق أسرة كريمة ومحبة للوطن وقادرة على خدمة هذا الوطن، مشيدا بالدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري، كما تطرق المحافظ للحديث عن جهود الدولة المصرية خاصة في ظل المرحلة الراهنة و تداعياتها الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، كما هنأ المحافظ الشباب والفتيات المقبلين على الزواج متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة وموفقة.

من جانبه أكد رئيس البنك الزراعي، أن مبادرة «إيد بأيد لمستقبل الوطن»، هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، التي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة، كما أكد أنه سيتم توزيع عدد 20 جهاز عروسة خلال الشهر القادم كهدية من البنك لأبناء المحافظة من العرائس رقيقي الحال.