«تعليم الغربية»: نوفر غذاء صحيا للأطفال في مرحلتي الروضة والابتدائي

وجَّه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية وخاصة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري والنهوض به، واحتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

الاطمئنان على سير العملية التعليمية

وأشار «حسن»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تفقد عددا من المدارس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية الـ 10، مشددا على ضرورة تفعيل الأنشطة بالمدرسة، ما يساعد على جذب الطلاب للحضور.

وأوضح أنه تفقد مدارس رياض الأطفال بإدارة شرق طنطا التعليمية، ووجَّه بمراعاة الغذاء الصحي للأطفال في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، من خلال عمل توعية إلى أولياء الأمور بعدم وضع سناكس الأطفال والشيبسي في وجبات الطعام وذلك لما لها من أضرار كبيرة، «طلبت من إدارة المدارس بمطالبة أولياء الأمور بجعل وجبات أبنائهم الطلاب تحتوي على مواد غذائية مفيدة وعدم وجود الشيبسي وسناكس الأطفال».

وطالب أيضا، بالتأكيد على تعريف الطلبة بوثيقة الطفل، ولائحة الانضباط، وأيضا تطبيق كافة وسائل الأمان للطلاب داخل المدارس وغلق البوابات طوال اليوم الدراسي، وتسجيل بيانات الزائرين للمدرسة.

ولفت إلى أن جميع مدارس المحافظة بمختلف الإدارات التعليمية الـ 10، انتظمت العملية التعليمية بها، وهناك تعليمات مشددة لكل مدير مدرسة بالحرص على ظهور المدارس بالمظهر اللائق، بالإضافة إلى حسن الانضباط والنظام، والنظافة داخل المدارس.