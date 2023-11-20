وكيل أول تعليم بورسعيد تؤكد أهمية ترشيد استهلاك المياه

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الندوة التثقيفية «الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة»، التي أقيمت تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور محمود بدوي، مدير عام التعليم العام، والدكتورة ريهام العيوطي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وقيادات المديرية والعاملين بها.

وخلال الندوة، أكدت وكيل تعليم بورسعيد أن الكفاية المائية للفرد تتسق مع رؤية مصر 2030، وأن ترشيد استهلاك المياه واجب إنساني وقومي وديني، كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية المستدامة، ولضمان الأمن المائي والحفاظ على مصادر الدولة من المياه لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

من جانبه، قال الدكتور كمال النحاس، رئيس أشغال بورسعيد بهيئة قناة السويس، إن نهر النيل يوفر 70% من احتياجات مصر المائية، وهذا يدل على أهميته وعلى ضرورة الحفاظ عليه، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول تعاني من الفقر المائي نتيجة التدهور البيئي والزيادة السكانية المرتفعة وفقدان التنوع البيولوجي.

وأضاف النحاس أن الندوة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه، منها مصادر المياه الطبيعية وأهميتها، والمشكلات المترتبة على نقص المياه، والموارد البديلة لمصادر المياه، والفقر المائي، ومراحل عملية تحلية المياه.

وأكد رئيس هيئة الأشغال على ضرورة توعية الطلاب داخل المدارس بمخاطر الفقر المائي، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على مصادر المياه النظيفة، وذلك من خلال تفعيل الأنشطة التربوية ومن خلال الندوات التثقيفية التوعوية، وتعريفهم برؤية مصر 2030 للحفاظ على الثروة المائية.