رئيس «الهيئة الصناعية» تفتتح فرعا جديدا في البحيرة: يقدم خدمات كاملة للمستثمرين

افتتحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فرع جديد للهيئة في محافظة البحيرة، اليوم، يرافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين ومنها رخصة التشغيل وتعديلاتها، والسجل الصناعي للمنشآت الصناعية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

توفير الخدمات للمستثمرين الصناعيين

وأشارت رئيس الهيئة أن ذلك يأتي تنفيذا لسياسة وزارة التجارة والصناعة نحو توفير الخدمات للمستثمرين الصناعيين داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية وتيسير الإجراءات، فضلا عن تبنى الهيئة لخطة شاملة لتطوير كافة فروعها القائمة، واستحداث فروع جديدة للتيسير على المستثمرين في الحصول على خدمات الهيئة في ضوء الربط الإلكتروني لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي والميكنة الإلكترونية للإجراءات.

وأوضحت أنه بعد افتتاح فرع البحيرة اليوم، وصل إجمالي عدد فروع ومكاتب الهيئة الإقليمية على مستوى الجمهورية 29 فرعا ومكتبا، كاشفة عن افتتاح فرع جديد للهيئة بمحافظة كفر الشيخ الأسبوع المقبل ليصل إجمالى فروع الهيئة ومكاتبها الإقليمية إلى 30 فرعا ومكتبا.

تفويض كافة فروع الهيئة بإصدار السجل الصناعي

وخلال الافتتاح أعلنت رئيس الهيئة بأنه تقرر تفويض كافة فروع الهيئة بإصدار السجل الصناعي المشروط علاوةً على الخدمات المقدمة حاليا تيسيرا على المستثمرين، إذ يمنح هذا القرار مزيد من الصلاحيات لمديري الفروع والمكاتب الاقليمية، مما يخدم توجهات وزارة التجارة والصناعة نحو تفعيل فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للقيام بمهام المقر الرئيسي وتقديم خدمة متكاملة للمستثمرين.